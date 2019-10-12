Руководство НАТО во время визита в Украину посетит Киев и Одессу

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что темой визита в Украину представителей стран-членов Альянса является вопрос черноморской безопасности.

Члены Североатлантического совета НАТО 31 октября во время визита в Украину посетят Киев и Одессу.

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Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил в интервью Радио Свобода.

"Вопрос черноморской безопасности – это как раз и есть тема нынешнего визита НАТО в Украину. И получение помощи на черноморском фронте – это и есть для нас приоритет сейчас. В Одессе они побывают на иностранных военных кораблях, где будут встречаться с руководством, встретятся и с нашими моряками, с нашими курсантами. Надеюсь, поймут ситуацию, в которой Украина сейчас оказалась на Черноморском побережье. После этого они поедут в Киев, где уже будет встреча с военно-политическим руководством государства", - сказал Пристайко.

Он выразил надежду, что члены Североатлантического совета НАТО получат четкое представление о ситуации на Черноморском побережье и утвердят соответствующий пакет помощи, "который так и называется "черноморский пакет", предложенный Альянсом Украине".

Как сообщал УНИАН, 4 апреля в Вашингтоне страны-члены НАТО согласовали меры по усилению безопасности в Черноморском регионе путем предоставления помощи Украине и Грузии. В частности, Альянс будет помогать в подготовке военнослужащих ВМС и береговой охраны.

Визит членов Североатлантического совета в Украину запланирован на 31 октября. В составе делегации будет находиться генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.