НАБУ требует привлечь Гладковского к ответственности за неявку на допрос в июле - адвокат

Адвокат Руслан Волынец заявляет, что обвинения против его клиента, бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского являются надуманными и очередным свидетельством политически мотивированного преследования.

Национальное антикоррупционное бюро требует привлечь бывшего первого заместителя секретаря СНБО, президент корпорации «Богдан» Олега Гладковского к ответственности за неявки на допрос 19 июля.

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Об этом заявил адвокат Гладковского Руслан Волынец, сообщается на сайте корпорации «Богдан».

«Новое надуманное дело против Гладковского о якобы неявке на допрос к следователю НАБУ в июле текущего года - очередное свидетельство политически мотивированного преследования его», - считает адвокат.

Он сообщил, что НАБУ обратилось в суд с требованием привлечь Гладковского к ответственности за неявки по вызову детективов на основании статьи 139 УПК Украины (последствия неявки по вызову).

«Обвинения против Гладковского надуманные, поскольку детективы НАБУ были предупреждены в установленные законом порядке и сроках о причинах невозможности прибытия в определенный ими день и время», - утверждает Волынец.

Адвокат отметил, что в тот день - 19 июля - факт невозможности прибытия к следователю, кроме юридических каналов, широко транслировался всеми средствами массовой информации во избежание каких-либо инсинуаций и манипуляций.

Адвокат добавил, что июльская поездка Гладковского за границу была запланирована им еще в мае текущего года, а не за день до допроса, о чем свидетельствует покупка билетов на самолет.

По словам Волынца, судебное заседание состоится в понедельник, 28 октября, в 9.30 в Высшем антикоррупционном суде Украины.

В пресс-службе НАБУ это заявление не комментировали.

Как сообщал УНАИН, 17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники.

18 октября в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

По данным следователей, в результате деятельности Гладковского государству был причинено более 10,62 млн грн убытков.

Кроме того, как заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы.

Прокуроры САП просили ВАКС взять Гладковского под стражу с альтернативой внесения залога в 100 млн грн, однако суд постановил избрать экс-чиновнику меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога в 10,6 млн грн.

21 октября за Гладковского был внесен залог, и он вышел из СИЗО.

25 октября САП подала Апелляционной палате ВАКС жалобу, в которой просит увеличить до 100 млн грн размер залога, назначенного Гладковскому.