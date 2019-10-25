Дело Гладковского: САП и адвокаты обжаловали решение суда

В апелляционной жалобе САП просит установить залог в размере 100 миллионов.

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры обжаловали определенный судом размер залога в более 10 млн грн ($398 тыс.) для экс-заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского.

Об этом hromadske сообщил прокурор САП Юрий Олефир.

В судебных заседаниях 18 и 19 октября стороны обвинения ходатайствовали о взятии под стражу Гладковского с альтернативой внесения залога в 100 млн грн ($4 млн), учитывая ряд факторов, в том числе и финансовые возможности экс-чиновника. Суд определил залог в 10 раз меньше. В апелляционной жалобе САП просит установить залог в размере 100 млн грн ($4 млн).

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Также апелляционную жалобу на решение относительно меры пресечения Гладковского, 24 октября подали и адвокаты подозреваемого.

Как сообщил hromadske адвокат экс-чиновника Руслан Волынец, защита просит полной отмены постановления.

Напомним, 19 октября Высший антикоррупционный суд отправил под арест на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 млн 623 тыс. 130 грн ($423 тыс.) бывшего заместителя секретаря Совета безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

21 октября за Гладковского внесли залог и его отпустили из СИЗО.