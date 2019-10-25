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Лавров заявил о готовности РФ повлиять на «Л-ДНР» для выполнения Минских соглашений

15:58, 25 октября 2019
Политика
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Сергей Лавров / фото REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настроена всячески содействовать выполнению Минских соглашений со стороны группировок «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает ТАСС.

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Глава МИД РФ выразил надежду, что ситуация на востоке Украины будет урегулирована на основе Минских соглашений.

«Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска», — отметил Лавров.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что особого продвижения по подготовке встречи глав «нормандского формата» нет.

Ранее в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона назвала условия, при которых возможно выполнение политического блока Минских соглашений.

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Теги: #Минские соглашения#Минские переговоры#МИД РФ#Сергей Лавров#урегулирование ситуации на Донбассе