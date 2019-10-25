Лавров заявил о готовности РФ повлиять на «Л-ДНР» для выполнения Минских соглашений

Глава МИД РФ выразил надежду, что ситуация на востоке Украины будет урегулирована на основе Минских соглашений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва настроена всячески содействовать выполнению Минских соглашений со стороны группировок «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщает ТАСС.

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Глава МИД РФ выразил надежду, что ситуация на востоке Украины будет урегулирована на основе Минских соглашений.

«Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится. Мы готовы всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска», — отметил Лавров.

Как сообщал УНИАН, ранее в Кремле заявили, что особого продвижения по подготовке встречи глав «нормандского формата» нет.

Ранее в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе украинская сторона назвала условия, при которых возможно выполнение политического блока Минских соглашений.