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Депутат Ткаченко анонсировал создание межфракционного объединения "Новый Киев"

20:42, 24 октября 2019
Политика
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Ткаченко напомнил о принятии в первом чтении закона о столице / фото: Ткаченко/Facebook

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат от «Слуги народа» Александр Ткаченко.

По его словам, депутаты Киевсовета уже анонсировали свое объединение в депутатскую группу «Новый Киев» для «выведения города из кризиса», которая будет «реальной оппозицией к все еще действующей власти в городе».

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«Это хороший пример для нас, депутатов в Верховной Раде. Мы начали создание межфракционного объединения, очевидно, что с таким же названием «Новый Киев». Я провел беседы со многими депутатами Слуги народа и других фракций и получил их поддержку. Думаю, на следующей неделе такое межфракционное объединение будет объявлено», - заявил Ткаченко.

«В Киеве сегодня туман, и он лучше всего передает состояние, в котором находится город. У нас есть мэр, который даже не удосужился потратить больше половины бюджета Киева на социально-экономическое развитие – то направление, которое больше всего требует инвестиций. Несколько миллиардов гривень из городского бюджета держит на депозитах. А то, что тратил, шло друзьям, которые сейчас находятся под стражей и, надеюсь, что некоторые другие друзья так же там окажутся», - добавил депутат.

Также Ткаченко напомнил о принятии в первом чтении закона о столице «для того, чтобы запустить механизм обновления города, и чтобы на новых выборах город имел реальные полномочия органов столицы».

Как ранее сообщал УНИАН, Александр Ткаченко рассказал, какие проблемы столицы больше всего волнуют киевлян.

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Теги: #Киев#Верховная Рада#Киевсовет#Ткаченкопогода в Киеве