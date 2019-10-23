В ЕС призывают немедленно освободить осужденного в "ДНР" украинского журналиста Асеева

В ЕС также призывают освободить всех незаконно взятых под стражу заключенных на оккупированной Россией части Донбасса.

В Европейском Союзе призывают немедленно освободить незаконно заключенного контролируемыми Россией боевиками гражданина Украины, журналиста Станислава Асеева (известного также как Васин).

Об этом сообщает Представительство ЕС в микроблоге Twitter.

"ЕС призывает к немедленному освобождению журналиста Станислава Асеева", - говорится в сообщении.

Также в Евросоюзе считают неприемлемыми действия по лишению независимых журналистов права голоса и свободы выражения мнения.

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"ЕС продолжает призывать к освобождению всех незаконно взятых под стражу заключенных в неконтролируемых правительством Украины районах", - отметили в Представительстве ЕС.

Как сообщал УНИАН, 22 октября боевики поддерживаемой Россией группировки "ДНР" объявили об "осуждении" Асеева к "15 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима".

Известно, что автор колонок проекта Донбасс.Реалии Станислав Асеев (Васин) находится в заключении "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка "ДНР" признало его задержание и обвинило в шпионаже в пользу Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым "судебным решением" в отношении Асеева.