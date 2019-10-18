Суд рассматривает жалобу Гладковского на его задержание: под стенами пикетируют представители Нацкорпуса

Под зданием суда стоят несколько десятков представителей Нацкорпуса, они скандируют "Гладковского за решетку".

Высший антикоррупционный суд рассматривает жалобу адвокатов бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского на его задержание детективами Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, в настоящее время ВАКС рассматривает жалобу адвокатов Гладковского на его задержание в аэропорту при попытке вылететь за границу.

Адвокаты утверждают, что задержание было незаконным и просят суд признать это.

Гладковский отметил, что не намерен бежать из Украины, а летел на выставку и имел при себе обратные билеты.

Ожидается, что после рассмотрения этой жалобы суд приступит к избранию ему меры пресечения.

Представители Нацкорпуса пикетируют Высший антикоррупционный суд с требованием арестовать бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского.

Под зданием суда стоят несколько десятков представителей Нацкорпуса.

Они скандируют "Гладковского за решетку" и требуют его ареста, а также наказания для всех причастных к команде экс-президента Петра Порошенко.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, накручивались в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называли другом в то время президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой". Позже президент уволил Гладковского.

САП открыла производство для проверки обнародованных в программе "Наши деньги" фактов о миллионных сделках в оборонной сфере по предварительной правовой квалификацией - ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования по закупке комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

5 июля стало известно, что Гладковский возглавил корпорацию «Богдан».

19 июля в корпорации "Богдан" заявили, что Гладковский находится за границей и не сможет прибыть на допрос в НАБУ.

17 октября Гладковского задержали сотрудники НАБУ возле ресторана вблизи Бориспольской трассы после того, как он пытался покинуть территорию Украины через аэропорт «Борисполь», но его не пропустили пограничники.

Сегодня, 18 октября, в САП заявили, что экс-чиновнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) и ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

В САП установили, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, - ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

По данным САП, он обеспечил включение в государственный оборонный заказа и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод №2», входящей в состав ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

При этом, как следствие, государству было причинено более 10,62 млн гривен ущерба.

Кроме того, заявили в САП, Гладковский не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, а именно 54 тыс. долл. (за 2016 год), 63 тыс. долл. (за 2017 год) и 47,5 тыс. долл. (за 2018 год).