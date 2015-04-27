У Украины кроме "сильного врага" есть и "много друзей" - Туск

Об этом Туск сказал перед саммитом Украина-ЕС, который открылся сегодня в Киеве.

Президент Европейского совета заявил президенту Украины Петру Порошенко, несмотря на то, что Украина имеет «сильного врага», она также имеет и «много друзей», передает Радио Свобода.

Порошенко выразил надежду, что лидеры ЕС пришлют «сильный сигнал поддержки Украине и ее европейской интеграции».

Читайте такжеТуск советует "не строить иллюзий" относительно военного участия ЕС на Донбассе

Нынешний саммит Украина-ЕС является первым с тех пор, как в прошлом году было подписано Соглашение об ассоциации Украины с ЕС.

Как ожидается, на переговорах пойдет речь о статусе минских договоренностей, соглашения, подписанного в феврале для достижения перемирия на Донбассе, где в результате конфликта погибли более 6,1 тысячи человек.

Кроме того, на саммите будут рассматриваться вопросы экономических и политических реформ в Украине, финансовая помощь Киеву и просьба Порошенко о миротворцах из ЕС для мониторинга режима прекращения огня.