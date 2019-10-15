Байден-младший отрицает обвинения в коррупции при работе в Украине

Дональд Трамп утверждает, что Байден-младший мог получать до 100 тысяч долларов в месяц от компании Burisma Holdings Limited.

Сын бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантер Байден отрицает обвинения в преступлениях во время работы в Украине и Китае, которые предъявляет ему и его отцу президент Дональд Трамп.

Как сообщает The New York Times, в интервью на канале ABC News Байден-младший признал, что вряд ли попал бы на должность в иностранную компанию, если бы у него не было громкой фамилии, но заверил, что у него не было злых умыслов.

«Сделал ли я ошибку? Возможно, в более широком смысле… Но сделал ли я ошибку из-за какого-нибудь этического промаха? Определенно, нет», – сказал Хантер Байден.

Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов при покупке группы компаний херсонской "нефтеперевалки", в которой были задействованы компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компания экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited, членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын экс-вице-президента США.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений представил записку генеральному инспектору, где сказано, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Трамп утверждает, что Хантер Байден мог получать до 100 тысяч долларов в месяц от компании экс-министра экологии Украины, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited.