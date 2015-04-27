Штайнмайер: Украине нужно воплощать в жизнь принятые для реформ законы

Об этом сказал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в опубликованном сегодня интервью для польского издания Gazeta Wyborcza.

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"Хорошо, что задачи, связанные с реформами, как, например, борьба с коррупцией или изменения в энергетическом секторе, начинают шаг за шагом воплощаться в жизнь с помощью принятых законов. С нашей точки зрения важно, чтобы новые законодательные акты последовательно реализовывались и использовались", - сказал он, отвечая на вопрос, как Германия оценивает реализованные Киевом реформы и готовность к ним.

Министр заверил, что немецкая власть готова помогать украинцам в реформировании государства, отметив, что это является сложной задачей.

"Перед Украиной, вне сомнения, болезненная и долгая дорога реформ. Украинское правительство ставит перед собой амбициозные цели. Это заслуживает наше уважение", - сказал Франк-Вальтер Штайнмайер.

Министр добавил, что свою поддержку Германия вместе с другими международными партнерами планирует засвидетельствовать на запланированной на завтра в Киеве конференции в поддержку реформ в Украине.