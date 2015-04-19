Штайнмайер предостерег Россию от признания "ДНР" и "ЛНР"



Об этом он заявил в эфире немецкого телеканала ARD, передает Deutsche Welle со ссылкой на dpa

”Это (единство Украины - УНИАН) было основой для написания минских соглашений и договоренностей относительно них”, - подчеркнул политик.

Высказывания Штайнамайера стало реакцией на заявление президента России Владимира Путина относительно статуса самопровозглашенных ”Донецкой” и ”Луганской народных республик”, отмечает агентство.

По словам главы немецкого МИД, возможное признание Россией сепаратистских регионов Донбасса независимыми государствами ”чрезвычайно осложнило бы мирный процесс на Востоке Украины.

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Как сообщал УНИАН, ранее Путин в эфире российского телевидения не исключил признания так называемых ”ДНР” и ”ЛНР” со стороны России.

”Я сейчас не хотел бы по этому поводу говорить. Поскольку что бы я ни сказал, все может быть контрпродуктивно. Мы будем смотреть по реалиям, которые возникают в жизни”, - заявил президент РФ.