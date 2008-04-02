Яценюк рассказал в Москве, что должно быть ключевым

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК уверен в неизменности украинско-российских отношений после возможного присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады Украины, об этом он сказал в интервью журналистам в Москве после встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Сергеем МИРОНОВЫМ. Во время встречи был обсужден широкий круг вопросов двусторонних украинско-российских отношений, в частности их межпарламентской составляющей.

Председатель Верховной Рады выразил уверенность в неизменности двусторонних отношений после возможного присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО. «Интенсификация диалога Украины с НАТО никоим образом не должна отразиться на украинско-российских отношениях. Я думаю, что украинско-российские отношения должны быть такими же, а то и лучше, чем у России с Германией, России с Италией, России с США. Эти страны, кстати, являются членами НАТО», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Председатель украинского парламента считает необходимым прекратить «лишнюю политизацию» этого вопроса и продолжать двусторонний диалог, который был начат на уровне министров иностранных дел Украины и России.

Он также напомнил, что Верховная Рада Украины приняла Постановление «О вопросе вступления Украины в Организацию Североатлантического договора (НАТО), в соответствии с которой решение относительно международного договора о вступлении Украины в НАТО принимается только по результатам всеукраинского референдума.

По мнению председателя ВР, перспектива вступления Украины в Альянс – «десятилетняя», а «перспектива присоединения к ПДЧ очень реальная и объективная».

Кроме того, спикер украинского парламента отметил, что интенсивный диалог на уровне Президентов и исполнительной власти наших государств должен сопровождаться интенсификацией диалога на законодательном уровне.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, на сегодня существует «много нерешенных вопросов в части законодательного обеспечения двусторонних отношений». В Верховной Раде Украины, сказал он, находятся около 30 документов, которые регламентируют украинско-российские отношения и подлежат ратификации. «Думаю, что это должно стать ключевым в нашей повестке дня», - отметил А.ЯЦЕНЮК.

Вторым ключевым вопросом развития двусторонних отношений председатель Верховной Рады назвал интенсификацию межрегионального сотрудничества, отметив, что «около 80 процентов торговли приходится именно на регионы». А.ЯЦЕНЮК высказался за возобновление работы Совета регионов, что, по его словам, станет «хорошим импульсом для наших двусторонних экономических отношений».

Председатель Верховной Рады Украины также выразил убеждение в отсутствии оснований для пересмотра Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. Комментируя итоги парламентских слушаний в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации на тему «Состояние российско-украинских отношений и выполнение обязательств по Соглашению о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной», А.ЯЦЕНЮК заявил, что относится к ним спокойно.

«Я никогда не поверю, что украинско-российские отношения не будут такими, которые указаны в договоре, - добрососедскими, доброжелательными, экономически выгодными, и оснований для пересмотра сути и формы договора нет», - отметил он. А.ЯЦЕНЮК напомнил, что в прошлом году начался процесс интенсификации диалога относительно базового договора. По его словам, на основании договора разрабатывается ряд положений, направленных на развитие базы данного документа. «Сегодня эта работа продолжается, и она была согласована на уровне Президентов», - подчеркнул он.