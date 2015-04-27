Климкин: Россия ведет гибридную войну и в ЕС

Об этом он заявил в интервью изданию EurActiv, пишет Украинская правда.

"Для тех, кто не понимает, что Украина - это тест для каждого в ЕС, тест на их способность чувствовать и действовать как Европеец. Должен сказать, что Россия ведет гибридную войну против Украины при помощи танков, тяжелой военной техники, наемников", - сказал он.

"Но Европейский союз также под атакой сильной и агрессивной пропаганды, где (Россия - ред.), поддерживая крайние левые и крайние правые партии, и притесняет людей, которые поддерживают общие европейские ценности, и, конечно, пытается расколоть весь Европейский союз", - сказал Климкин.

Читайте такжеБританский аналитик назвал главной целью российской пропаганды информационную "грязь""Это также можно назвать "гибридной войной". Поэтому, защищать Украину - значит защищать европейские ценности и сам ЕС", - отметил он.

Кроме того, говоря о ситуации на Донбассе, Климкин добавил, что боевики часто отказываются пропускать наблюдательные миссии ОБСЕ в Луганск и Донецк. Он подчеркнул, что Украина хочет добиться мира благодаря минским соглашениям.

Он подчеркнул, что Украина не хочет решать конфликт на Донбассе вооруженным путем и объяснил, почему Украина просит о летальном оружии.

"Мы не хотим урегулировать ситуацию на Донбассе военным путем. Получение оборонного вооружения - для того, чтобы иметь критическую обороноспособность, чтобы иметь возможность противостоять наступлению", - сказал он.