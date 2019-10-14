В "Слуге народа" заверили, что в ближайшее время «формула Штайнмайера» реализована не будет

Депутат от СН подчеркнула, что реализация формулы напрямую зависит от безопасности на Донбассе и установления мира.

«Формула Штайнмайера» по урегулированию ситуации на Донбассе в ближайшее время не будет реализована.

Об этом в спецэфире Громадського сказала Марина Бардина, народный депутат от фракции «Слуга народа».

По ее словам, реализация формулы напрямую зависит от безопасности на Донбассе и установления мира.

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«Мы видим, что эти попытки не удаются, собственно, из-за несоблюдения тишины. Поэтому это наталкивает нас на понимание, что простой формулы не может быть. Если мы говорим о формуле Штайнмайера — да, она согласована и так же хотелось бы иметь возможность ее реализации, возможно быстрой, но мы видим, что чтобы двигаться к формуле — должна быть обеспечена составляющая безопасности. А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении, которое нам так же необходимо и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация формулы будет возможна даже не в ближайшее время».

На уточняющий вопрос о ближайшем времени, Бардина ответила «в течение года».

Как сообщал УНИАН, 1 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина соглашается на «формулу Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» — документ, который предложил действующий президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер еще тогда, когда был министром иностранных дел ФРГ и принимал участие на уровне министров во встречах в нормандском формате.

«Формула» очень короткая и предусматривает только то, что оккупирована часть Донбасса должна получить временный особый статус в день проведения на этих территориях местных выборов. Если ОБСЕ признает эти выборы демократическими, Верховная Рада должна закрепить этот особый статус на постоянной основе.

О выводе войск и контроле со стороны Украины за границой до выборов в формуле не речи идет.