ЕС должен четко озвучить санкции, которые он может ввести против России – Елисеев

Об этом в интервью ZN.UA заявил постоянный представитель Украины при Европейском Союзе Константин Елисеев.

"Мы хотим, чтобы ЕС четко обнародовал те санкции, которые он может ввести против РФ в случае, если будет дальнейшее ухудшение ситуации в Донбассе, если Москва будет и далее игнорировать выполнение Минских договоренностей. Это должно прозвучать четко и публично", - сказал Елисеев.

По его мнению, в вопросе санкций Европе крайне сложно сохранять единство. "Вы знаете, что некоторые страны пытаются это единство нарушить и пробуют заигрывать с Москвой. Поэтому мы так настойчиво работаем над сохранением европейского консенсуса. Честно скажу: большого аппетита к усилению санкций у ЕС сегодня нет. Все еще продолжается дискуссия, что должно считаться спусковым крючком для усиления санкций", - отметил Елисеев.

"Но будем откровенны: некоторые страны хотят добиться главным образом того, чтобы не случилось такой горячей войны, как прошлым летом, а дальше продолжить business as usual со страной-агрессором. К счастью, таких стран немного. Но с ними нужно работать, и мы уже это делаем", - сказал дипломат. При этом, по его словам, речи об ослаблении санкций не идет.

Читайте такжеМИД: санкции Евросоюза против России 19 июня могут быть усилены

Напомним, Украина, несмотря на принятый парламентом и подписанный президентом в сентябре 2014 года закон о санкциях, так до сих пор и не ввела санкции в отношении России. Согласно закону, решение о применении санкций должно приниматься Советом нацбезопасности и обороны и вводится в действие указом президента.