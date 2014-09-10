Порошенко подписал закон о санкциях

Об этом сообщается на сайте парламента.

Как сообщал УНИАН, правительственный законопроект о санкциях Верховная Рада приняла в первом чтении 12 августа, а окончательно - 14 августа.

Правовую основу применения санкций, согласно документу, составляют Конституция Украины, международные договоры Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, законы Украины, нормативные акты президента Украины, Кабинета министров, решение СНБО, соответствующие принципы и нормы международного права.

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Законом предусмотрено более 20 видов ограничительных мер, в частности, прекращение транзита энергоресурсов. Это позволит правительству в ближайшее время передать на рассмотрение Совета нацбезопасности и обороны список санкций относительно 172 физических и 65 юридических лиц из РФ и ряда других стран, поддерживающих российскую агрессию на востоке Украины.

Санкции будут вводиться исключительно против иностранных граждан, причастных к нарушению суверенитета Украины. Также одним из положений закона, в частности, предусмотрен запрет на приватизацию украинских предприятий гражданами России.