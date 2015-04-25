Госдеп: боевикам, блокирующим ОБСЕ, есть что скрывать

Об этом на брифинге заявила представитель Госдепартамента Мари Харф.

"Поддерживаемые Россией сепаратисты в восточной Украине продолжают препятствовать наблюдателям ОБСЕ выполнять свою работу, блокируя доступ к большой площади территории под их контролем. Вчера наблюдателей не пропустили в район к востоку от Мариуполя", - сказала представитель Госдепа.

"Сепаратисты подписали Минские соглашения и план имплементации, которые позволяют наблюдателям ОБСЕ проверять прекращение огня и отвод тяжелого вооружения. Этого не происходит. Отказ в доступе ОБСЕ создает впечатление, что сепаратистам есть что скрывать", - подчеркнула Харф.

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По ее словам, власти США вновь призывают обеспечить свободный и беспрепятственный доступ по всей территории Украины для ОБСЕ, вплоть до украинско-российской границы (на территории подконтрольные боевикам - УНИАН).

Также США призывают все стороны сотрудничать с ОБСЕ с целью предотвращения дальнейшего насилия.