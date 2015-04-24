В оккупированном Крыму задержали первого заместителя главы Меджлиса

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил глава Центризбиркома Курултая Заир Смедляев.

"Сегодня во время заседания Меджлиса крымскотатарского народа, первый заместитель Председателя Меджлиса Нариман Джелял вывезен на допрос в следственный комитет", - сказано в сообщении Смердляева.

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Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированном Крыму задержали оператора телеканала ATR.