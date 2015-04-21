В Крыму продолжаются обыски и аресты: задержали оператора телеканала ATR

Как сообщает Радио Свобода, заместитель генерального директора ATR Лиля Буджурова написала в Facebook: «Эскендеру инкриминируют участие в митинге 26 февраля».

В свою очередь журналист Осман Пашаев сообщил, что Небиэв задержан Следственным комитетом РФ. «Дело ведет Булат Равильевич Азизов. Здесь, видимо, особый цинизм в том, чтобы дела против крымских татар вели казанские (татары). Следователь по делу - Павел Никель. Тоже молодец. Задержание после захода солнца, как и рано утром - как и должно быть», - написал Пашаев в Facebook.

Небиева задержали вечером 20 апреля после обыска в его доме. Ранее по делу 26 февраля был арестован еще один крымский татарин - Али Асанов.

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26 февраля 2014 года под крымским парламентом собрались несколько тысяч сторонников Меджлиса и «Русского единства». Организаторами мероприятий были председатель Меджлиса Рефат Чубаров и лидер «Русского единства» Сергей Аксенов. Тогда в результате столкновений два человека погибли. Следственный комитет РФ возбудил по этому факту уголовное дело.

В рамках его расследования «по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках» 29 января 2015 года был задержан заместитель председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 19 февраля 2015 года, а затем ее продлили до 19 мая.