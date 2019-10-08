ГПУ расследует злоупотребления на 85 миллионов гривень во время строительства "корветов" для ВМС

Правоохранители провели аудит использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу.

ГПУ начала уголовное производство относительно возможных злоупотреблений во время строительства "корветов" для нужд ВМС Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Отмечается, что правоохранители провели аудит использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу.

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По его результатам главный военный прокурор 7 октября начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, которое привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств во время выполнения Государственной программы создания и закупки корабля класса "корвет".

Предварительно факты злоупотребления оценены как такие, которые содержат признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Ранее сообщалось, что украинская армия до сих пор не получила 48 бронетранспортеров БТР-4Е за то, что государственный завод закупил не ту сталь, но пытается доказать, что все сделал правильно.