Закупили "не ту" сталь: журналисты рассказали, как армия не получила почти 50 БТРов из-за ссоры Минобороны с конструкторами (видео)

Украинские военные до сих пор не получили обещанные еще в июле 48 новых бронетранспортеров БТР-4Е из-за того, что государственный завод закупил не ту сталь.

Украинская армия до сих пор не получила 48 бронетранспортеров БТР-4Е из-за того, что государственный завод закупил не ту сталь, но пытается доказать, что все сделал правильно.

Об этом говорится в материале Bihus.info.

Еще в 2016 году Министерство обороны заказало БТРы в Харьковского конструкторского бюро машиностроения (ХКБМ), который входит в концерн Укроборонпром.

Сначала создавать технику планировали с украинской стали марки 71, которая является базовой для БТР-4, но спустя долгое производственную цепочку сделать этого не удалось — завод в Лозовой в Харьковской области вместо 48 готовых корпусов поставил только 20 недоделанных.

В связи с этим в декабре 2018 года ХКБМ заказал 33 тонны финской стали марки Miilux Protection 500 у официального дилера производителя, польской фирмы Texprotect.

В марте 2019 года сталь привезли в Украину, но спецподразделение Минобороны, которое контролирует качество производства и ремонта, забраковал сталь из-за проблем с маркировкой, сопроводительными документами и, главное, химическим составом стали, который не соответствовал украинским требованиям.

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Так, еще в 2015 году по заказу ХКБМ Институт электросварки им. Патона провел исследование, которое установило, какое именно содержание легирующих элементов (полезных составляющих вроде никеля и марганца) и вредных примесей (вроде серы и фосфора) должно быть в металле, чтобы швы корпуса БТР были сварены нормально, и сталь не потеряла бронекачество.

Состав стали харьковский завод должен был обсудить с поставщиком сразу, но в договоре про финскую сталь этого нет. Эта сталь качественная, но все равно не отвечает определенным требованиям.

Впрочем, руководство ХКБМ решило уговорить Минобороны использовать купленную партию финской стали. Настаивал в частности директор завода Алексей Бабич, который и подписывал соглашение о поставке финской стали.

«Бабич в то время вообще-то был отстранен концерном из-за скандала с расследованием о масштабной коррупции в оборонке — он оказался одним из фигурантов. Однако даже не имея полномочий на заводе — он проводил совещание, на котором убеждал работать именно с финской сталью», — отмечают журналисты.

В итоге завод и Минобороны решили провести новые исследования и «отстрел» как целых кусков купленной стали, так и сварных швов. Окончательно эти исследования еще не завершили, но Институт Патона в частности установил, что финскую сталь можно использовать для БТРов лишь при условии дополнительных работ — приваривать вдоль всего шва дополнительную подложку с бронестали.

Поэтому БТРы армия до сих пор не получила — завод считает, что сталь нормальная и можно использовать ее, ставя подложки, а спецподразделение Минобороны говорит, что заказывал не такие БТРы.

«Министерство выставило заводу штраф на 82 млн грн ($3,3 млн) за срыв контракта. Завод же хочет обжаловать штраф в суде и еще судится с министерской приемкой по ее решению по отбраковке металла. По последней информации, на ХКБМ из запланированных полсотни машин пока собрана только четверть, из тех корпусов, которые смог за это время изготовить Лозовский завод с украинского металла», — говорится в материале.