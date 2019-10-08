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Дело о давлении Трампа на Зеленского: в Конгрессе заслушают посла США в ЕС

09:53, 08 октября 2019
Политика
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Владимир Зеленский и Дональд Трамп / фото REUTERS

Посол Соединенных Штатов Америки в Евросоюзе Гордон Сондленд даст показания в Конгрессе по делу о вероятном давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте такжеСкандал вокруг телефонного разговора Трампа и Зеленского вредит Украине - ПристайкоОб этом сообщает Reuters.

Сотрудники комитетов Палаты представителей по иностранным делам, разведке и надзора хотят допросить Сондленда, в частности, о роли, которую он, возможно, сыграл в попытке заставить Украину начать расследование против сына политического конкурента Трампа Джо Байдена.

Также Сондленла попросят объяснить, почему он вступил в отношения с Украиной, которая не является членом Европейского Союза. Выступление посла в Конгрессе запланировано на 8 октября.

Согласно ранее обнародованным текстовыми сообщениями, Сондленд активно принимал участие в контактах с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда тот добивался встречи с Трампом.

Как ранее сообщал УНИАН, главу Пентагона обязали предоставить документы о решении задержать военную помощь Украине.

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Теги: #Трамп#США#Владимир Зеленский