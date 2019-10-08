Главу Пентагона обязали предоставить документы о решении задержать военную помощь Украине

Демократы говорят, что документы необходимы для изучения последовательности событий и причин, стоящих за решением Белого дома.

Демократы в Палате представителей США в понедельник, 7 октября, выдали повестки главе Пентагона Марку Эсперу и исполняющему обязанности директора бюджетного офиса Белого дома Расселу Воуту в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа.

Читайте также"Колоссальная коррупция": Трамп назвал причины блокирования денежной помощи Украине

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на АР.

Парламентарии требуют до 15 октября предоставить документы, связанные с решением Трампа задержать военную помощь Украине. Демократы говорят, что документы необходимы для изучения последовательности событий и причин, стоящих за решением Белого дома.

Эспер и Воут являются одними из множества должностных лиц администрации Трампа, которым выдали повестки в рамках расследования импичмента.

Напомним, президент США Дональд Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка президенту Владимиру Зеленскому 25 июля.

Вскоре представители Демократической партии США стали требовать от Белого дома предоставить документы о причинах задержки денежной помощи Украине.