Место пребывания "крымских диверсантов" Дудки и Бессарабова неизвестно – адвокат

25 сентября Бессарабова и Дудку этапировали из СИЗО №1 Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.

Место пребывания осужденных по "делу украинских диверсантов" Владимира Дудки и Алексея Бессарабова неизвестно.

Об этом Крымской правозащитной группе сообщил адвокат Сергей Легостов.

Читайте такжеЖена осужденного оккупантами "крымского диверсанта" Захтея написала письмо Зеленскому

Правозащитники отмечают, что родственники осужденных по "делу украинских диверсантов" севастопольцев Дудки и Бессарабова также не знают, где они находятся.

"Больше месяца не знаю, что с папой. Не знаю как его здоровье, не знаю где он. Есть ли у него лекарства, есть ли еда. Последнее, что он сказал на встрече с адвокатом, что его мучают постоянные боли в желудке и внизу живота, и давление", - написал в Facebook сын Дудки Илья Каверников.

Как сообщал УНИАН, крымчан Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова задержали 9 ноября 2016 года в оккупированном Севастополе. Их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия (ст. 222 ч. 3, ст. 222.1 ч. 3, ст. 30 ч. 1 ст. 281 ч. 2 П.А УК РФ).

16 ноября 2017 года так называемый "Севастопольский городской суд" приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину.

Правозащитники неоднократно заявляли о том, что так называемое "дело украинских диверсантов" является политически мотивированным уголовным преследованием.

4 апреля 2019 года так называемый "Севастопольский горсуд" приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам лишения свободы каждого, а также назначил штрафы.

Дудка и Бессарабов полностью отрицают свою вину.

25 сентября Бессарабова и Дудку этапировали из СИЗО №1 Симферополя в Москву для рассмотрения апелляционной жалобы на приговор.