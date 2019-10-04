Глава Укроборонпрома Абромавичус нарушает литовские законы, работая в Украине

Согласно сведениям источников УНИАН, Абромавичус, являясь литовским гражданином, не запросил разрешения правительства Литвы на госслужбу в другой стране, как того требует закон «О гражданстве» Республики Литва.

Генеральный директор украинского государственного концерна «Укроборонпром» нарушает законодательство Литвы, находясь на своей должности в Украине. Санкцией за такое нарушение может быть лишение Абромавичус литовского гражданства.

Согласно закону Республики Литва «О гражданстве», каждый литовский гражданин обязан получить разрешение Правительства Литвы на поступление на государственную службу в другой стране. Как известной, генеральный директор украинского государственного концерна «Укроборонпом» (национального монополиста по производству и торговле вооружениями) Айварас Абромавичус, в нарушение законов Украины, является двойным гражданином – он получил украинское гражданство, сохранив свой литовский паспорт. Тем не менее, по данным информированного источника УНИАН в правоохранительных органах Литвы, Абромавичус не стал даже запрашивать разрешения правительства своей Родины на работу в «Укроборонпроме» (как и ранее – на работу министром экономики Украины). Таким образом, работая генеральным директором украинского государственного оборонного предприятия во время войны, двойной гражданин Абромавичус нарушает одновременно и литовские, и украинские законы.

Читайте такжеАбромавичус до сих пор имеет двойное гражданство и незаконный допуск к гостайнам - СМИПричина безнаказанности Абромавичуса с литовской стороны, по словам источников УНИАН, может объясняться его тесными связями с действующим министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом. Причины, по которым Абромавичус, являясь гражданином другого государства, в настоящее время возглавляет всю украинскую оборонную промышленность и претендует на доступ к государственной тайне, в настоящий момент неизвестна. УНИАН обратился с соответствующим запросом в Офис Президента и Службу безопасности Украины.

В Министерстве внутренних дел Литвы в ответ на запрос УНИАН об Абромавичусе заявили, что не могут ответить на вопрос о том, есть или нет у Абромавичуса разрешение на работу в Украине «в соответствии с Европейским Регламентом о защите персональным данных» (EU General Data Protection Regulation). Эта формулировка вызывает удивлению юристов – так как Абромавичус, возглавляя государственную компанию является публичной персоной, из-за чего на него не могут распространятся нормы упомянутого Регламента. Более того, учитывая это обстоятельство, ранее МВД Литвы официально подтвердило УНИАН наличие у г-на Абромавичуса наличие литовского гражданства. Внезапное изменение отношения литовских чиновников к двойному гражданину Абромавичусу, оказавшемуся на весьма «хлебном» месте главы украинского госконцерна само по себе наталкивает на определенные размышления. В настоящий момент Агентство ожидает от чиновников МВД Литвы пояснений по данному вопросу.

Между тем, как пояснили опрошенные УНИАН литовские журналисты, Абромавичус якобы прибегнул к определенной манипуляции с законом – дескать, он работает в Украине, являясь гражданином Украины, а не Литвы (в самой Литве двойное гражданство тоже запрещено. Есть очень узкий список исключений из этого правила, под которое попадает Абромавичус – его прадед в годы советской оккупации эмигрировал из Литвы в Бразилию, что якобы дает Абромавичусу право сохранить множественное гражданство).

«Аргумент о том, что лицо, которое имеет гражданство другого государства, не нуждается в разрешении правительства Литвы поступать на государственную службу другого государства, является ничтожным», - утверждает авторитетнейший специалист по конституционному праву Литвы, бывший судья Конституционного суда Республики Литва, судья-докладчик в деле о конституционности Закона о гражданстве Литвы, профессор конституционного права Витаутас Синкявичюс. - «Объяснение, что, если гражданин Литвы имеет ещё гражданство другого государства, он или она может поступить на службу в этом государстве без разрешения правительства Литвы, предполагает, что литовский гражданин, который также является гражданином другого государства, скажем, например, поступает на военную службу в этом другом государстве, а это государство объявляет войну Литве, и тогда он борется с оружием в руках против государства Литвы. И что, он остается гражданином Литвы? Абсурд. Во избежание подобных ситуаций закон установил: перед поступлением на службу в другое государство литовский гражданин должен получить разрешение от правительства Литвы. И если он его не получает, он теряет гражданство Литовской Республики».

Сам Айварас Абромавичус в последние сутки не отвечает на звонки корреспондентов УНИАН. Агентство направило ему официальный запрос с просьбой прокомментировать эту неприятную ситуацию, и, наконец, определиться, какое гражданство – Украины или Литвы – генеральный директор одной из крупнейших украинских «кормушек», «Укроборонпрома», оставит.