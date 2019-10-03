Зеленский: уважаю право украинцев на протест, но очень прошу не поддаваться на провокации некоторых лиц

Глава государства заявил, что некоторые лица хотят использовать украинцев, чтобы вернуть возможность грабежа государства.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право всех украинцев на протест, но призывает не поддаваться провокациям.

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Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, которое транслировалось в эфире украинских телеканалов.

"Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас и, поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина", - заявил президент.