Зеленский: уважаю право украинцев на протест, но очень прошу не поддаваться на провокации некоторых лиц
23:07, 03 октября 2019Политика
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Глава государства заявил, что некоторые лица хотят использовать украинцев, чтобы вернуть возможность грабежа государства.
Владимир Зеленский / REUTERS
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уважает право всех украинцев на протест, но призывает не поддаваться провокациям.
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Об этом глава государства заявил в своем видеообращении, которое транслировалось в эфире украинских телеканалов.
"Я уважаю конституционное право каждого гражданина Украины на протест. Я слышу вас и, поверьте, я никогда не сдам Украину. В то же время я очень прошу всех взвешенно и спокойно подойти к ситуации и не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых лиц. Они очень хотят использовать вас, вернуть себе возможность грабежа, стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности. Этого не будет. Все будет Украина", - заявил президент.
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