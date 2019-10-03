Подозреваемому в коррупции экс-нардепу суд определил залог в 15 миллионов гривень

Суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в сумме почти 15 млн грн.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему народному депутату Украины, подозреваемому в организации совершения особо тяжких коррупционных преступлений.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Так, суд частично удовлетворил ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в сумме почти 15 миллионов гривень.

Читайте такжеСАП сообщило о подозрении бывшему нардепу по коррупционному делу

Как сообщает пресс-служба САП, суд определил бывшему нардепу процессуальные обязанности, предусмотренные ст. 194 Уголовного процессуального кодекса, а именно, являться к определенному должностному лицу с установленной периодичностью и не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения следователя, прокурора или суда.

Кроме того, экс-депутату необходимо сообщать следователю, прокурору или в суд об изменении своего места жительства и/или места работы и воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми.

Также надо сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и на въезд в Украину.

Как отмечает УП, речь идет о народном депутате 8-го созыва, который был в группах "Возрождение" и "Воля народа", Станиславе Березкине.

Ранее, Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о подозрении нардепу 8-го созыва Станиславу Березкину.

По данным следствия, Березкин как бенефициар группы компаний "Креатив" в конце 2013 - начале 2014 годов "организовал завладение средствами государственного банка АО" Ощадбанк "в сумме 20 млн. долларов США, привлекая к таким действиям других лиц, в том числе служащих банковского учреждения".