В Бухаресте сегодня открывается саммит НАТО

Саммит НАТО обещает стать беспрецедентным форумом альянса по числу участвующих в нем стран, важности обсуждаемых вопросов и мер безопасности, принятых его организаторами.

В нем примут участие главы государств и правительств всех 26 стран-членов альянса, а также 23 стран, подписавших соглашение "Партнерство ради мира". В общей сложности в Бухаресте ожидается присутствие около 3 тыс наиболее влиятельных политиков, дипломатов и военных самого высокого уровня.

В повестку дня встречи включены такие вопросы, как прием в НАТО новых членов (Албания, Македония и Хорватия), предоставление Грузии и Украине статуса кандидата на вступление в альянс, обеспечение энергетической и информационной безопасности, реализация планов США по развертыванию в Европе элементов глобальной ПРО, ситуация в Афганистане.

3-4 апреля участие в самите НАТО примет Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Запланировано, что 4 апреля на саммите НАТО глава государства примет участие в заседании комиссии Украина-НАТО, на котором будет рассматриваться заявка Украины на присоединение к Плану действий относительно членства в Альянсе.

Кроме того, в рамках визита состоится ряд встреч Президента Украины с лидерами европейских государств. В частности, В.ЮЩЕНКО проведет встречи с премьер-министром Королевства Нидерланды Яном Петером БАЛКЕНЕНДЕ и премьер-министром Норвегии Йенсом СТОЛТЕНБЕРГОМ.