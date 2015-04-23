Реформам в Украине мешают старые советские традиции – замминистра юстиции

Об этом в интервью журналу "Новое время" рассказал гражданин Грузии, назначенный на пост заместителя министра юстиции Гия Гецадзе.

"Мешают работать старые советские традиции. Когда очень много сотрудников почему-то выходят на больничный. Или люди, с которыми разговариваешь, смотришь в глаза,— они работают в системе, но не верят в перемены. Не хотят менять систему и не надеются на изменения. Вот это даже злит. Такие люди должны писать заявления и идти искать другую работу Те, кто не верят, всегда могут придумывать разные аргументы, почему нельзя что-то сделать", - считает Гецадзе.

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По его словам, это признак постсоветщины.

"В Советском Союзе было так: когда гражданин приходил к чиновнику, тот должен был найти законный аргумент, как отказать гражданину. А потом гражданин должен был сам думать, кого найти, какую взятку, кому позвонить, чтобы "невозможное" стало "возможным". Вот от этих людей типа “невозможно и нельзя” мы должны освободиться", - сказал он.

Гецадзе отмечает, что такая трансформация сложная, но "без этого никакие реформы не получатся".

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