В Минюсте думают над созданием в Украине частных тюрем

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве после посещения столичного Лукьяновского следственного изолятора заявил заместитель министра юстиции Гия Гецадзе.

"Может поэкспериментируем, и у нас будет еще система частных тюрем, потому что, например, в Британии есть частные и государственные тюрьмы. Содержание одного заключенного в частной тюрьме стоит меньше, чем в государственной, так что можем мы поэкспериментировать и в этом направлении", - сказал Гецадзе.

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Отвечая на вопрос, будет ли Минюст инициировать рассмотрение этого вопроса перед правительством, Гецадзе сказал: "Да, почему бы нет. Самое главное - это улучшить ситуацию. Мы не должны долго думать, чтобы реформироваться. Когда есть идея, мы должны это осуществлять".