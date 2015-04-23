Порошенко хочет провести референдум о вступлении Украины в НАТО
00:46, 23 апреля 2015Политика
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Президент Украины Петр Прошенко анонсировал референдум о вступлении Украины в НАТО, поскольку этот вопрос должен решаться украинским народом.
Reuters
Об этом президент заявил в эфире французского телеканала iTele.
"Вопрос о присоединении Украины к НАТО является фундаментальным, я организую референдум, решение примет народ", - процитировал слова Порошенко в Twitter телеканал.
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.@poroshenko "la quest° de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN est fondamentale, j'organiserai un référendum, le peuple se prononcera" (@itele)
— iTELE (@itele) April 22, 2015
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