Порошенко хочет провести референдум о вступлении Украины в НАТО

Президент Украины Петр Прошенко анонсировал референдум о вступлении Украины в НАТО, поскольку этот вопрос должен решаться украинским народом.

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