Порошенко хочет провести референдум о вступлении Украины в НАТО

00:46, 23 апреля 2015
Политика
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Президент Украины Петр Прошенко анонсировал референдум о вступлении Украины в НАТО, поскольку этот вопрос должен решаться украинским народом.

Reuters

Об этом президент заявил в эфире французского телеканала  iTele.

"Вопрос о присоединении Украины к НАТО является фундаментальным, я организую референдум, решение примет народ", - процитировал слова Порошенко в Twitter телеканал.

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