Большинство шахтеров ушли от Министерства энергетики, но оставили дежурных на ночь

Как передает корреспондент УНИАН, во время митинга возле министерства председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец обратился к шахтерам со словами: “Здесь останется группа. Сегодня ночью будут отвечать шахтеры шахты “Днепровская” и из других объединений Украины”.

Он назвал территорию, где будут оставаться шахтеры, и само министерство “территорией шахтеров”. “Я прошу милицию, чтобы хватило у вас выдержки, терпения и не выполнять глупые приказы тех, кто прячется за вашими спинами”, - сказал Волынец и добавил, что не удастся столкнуть шахтеров с милицией.

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Кроме того, он обратился к шахтерам с просьбой “пиво пить дома”. По словам Волынца, несколько человек были выпившими, а СМИ это снимают и сообщают, что “пьяные шахтеры приехали в Киев потянуть одеяло на себя”.

У Минэнерго остается палатка шахтеров, установленная напротив центрального входа. Там находятся около 30 милиционеров. Вагонетка тоже стоит возле министерства. Она раскрашена в цвета флага Украины и имеет надпись: “Шахтерский люстратор”.

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Как отмечалось во время митинга, в эту вагонетку шахтеры планируют посадить министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина.

Движение по Крещатику и Прорезной осуществляется в обычном режиме.