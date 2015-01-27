Депутаты отменили люстрацию некоторых военных

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовал 241 народный депутат из 297 зарегистрировавшихся в сессионном зале.

Как отметил один из авторов законопроекта Андрей Тетерук, эти изменения к закону будут действовать до того времени, пока не будут приняты основные изменения ко всему закону в целом.

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман отметил, что закон принимается с учетом этого.

Вместе с тем, во время обсуждения законопроекта, лидер фракции “Блок Петра Порошенко” Юрий Луценко отметил, что на заседании руководителей фракций большинства было согласовано принимать этот закон при условии, если он будет касаться особого порядка назначения руководителей, исключительно военных подразделений.

“Речь идет о Министерстве обороны, Генеральном штабе, Национальной гвардии, Внутренних Войсках, а также Пограничной службе”, - сказал Луценко и добавил, что все другие правоохранительные и другие органы не подпадают под действие этого закона.

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Кроме того, депутат отметил, что “президент имеет право назначать отдельных должностных лиц воинских подразделений по представлению СНБО, согласованному с профильным комитетом парламента”.

Как сообщал УНИАН, вчера, 26 января, лидер фракции “Самопомич” Олег Березюк в комментарии журналистам сказал, что изменения в закон об очищении власти относительно неприменения люстрации к некоторым лицам высшего офицерского состава - это “небольшая коррекция для того, чтобы мы забрали предложение, которое говорит, что автоматической люстрации не подвергаются военные”.

“Они подвергаются люстрации, но в результате решения специальной комиссии. Это означает, что ряд военных, которые имеют абсолютный авторитет, а были уволены в соответствии с законом о люстрации, автоматически смогут вернуться на военную службу”, - сказал Березюк и добавил, что речь идет фактически о поименном списке людей, с которым соглашаются и антикоррупционные общественные организации.

Депутат отметил, что армии нужны люди, которые были профессиональными, но работали в тот период, который подпадает под люстрацию.