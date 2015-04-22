Рада создала комиссию по вопросам будущего

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 228 народных депутатов из 287 зарегистрированных в сессионном зале.

В постановлении говорится, что главной целью Временной специальной комиссии ВР по вопросам будущего является выработка и содействие реализации стратегии инновационного развития Украины на основе государственных и общественных приоритетов с учетом достижений науки и техники, оценки их влияния на гармоничное развитие государства.

Деятельность комиссии направлена на определение направлений и приоритетов научно-технического и инновационного развития государства; проработку моделей будущего развития, обоснование общегосударственных (национальных) и региональных программ и прогнозов их реализации; подготовку вопросов стратегического видения развития Украины, а также наиболее актуальных проблем государства и возможных путей их решения; взаимодействие с комитетами Верховной Рады по тем вопросам стратегического развития Украины, которые входят в сферу их деятельности; привлечение к дискуссии о направлениях, методах и инструментах стратегического развития государства ученых, представителей высших учебных заведений, специалистов в сфере административного управления, бывших и нынешних работников органов государственной власти, представителей неправительственных общественных организаций, средств массовой информации и предпринимателей; поддержание связей с парламентами, научными организациями и учеными других государств по стратегическому развитию на региональном и мировом уровне.

Читайте такжеДепутаты решили разрешить использовать спецсредства для раскрытия фактов коррупции

Председателем комиссии избран Алексей Скрыпник, его заместителем - Сергей Тарута.

Постановлением установлено, что срок деятельности Временной специальной комиссии ВР по вопросам будущего составляет 1 год.

По результатам своей деятельности комиссия каждые 6 месяцев готовит отчет и оглашает его на заседании Верховной Рады.