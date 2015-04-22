В Киеве полтысячи шахтеров перебрались протестовать под парламент

Как передает корреспондент УНИАН, их от здания парламента отделяет плотный кордон милиции.

Шахтеры держат флаги и плакаты с лозунгами, в частности, “Стране украинский уголь, украинскую электроэнергию!”.

Периодически, часть митингующих стучит касками об асфальт.

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Напомним, более тысячи шахтеров, которые собрались в Киеве на митинг для решения проблемных вопросов отрасли, планируют парализовать движение транспорта на центральных улицах города.

Шахтеры собрались на митинг под АП с требованием полного погашения задолженности по заработной плате и направления средств на поддержку и развитие угольной промышленности Украины.