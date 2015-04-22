Координатором коалиции в ВР стала Юлия Тимошенко

Ляшко ушел с должности в знак протеста против отсрочки закона о прокуратуре, говорится в сюжете ТСН.

Политик обвинил коалицию в голосовании за это решение силами "олигархических групп", тогда как у двух фракций большинства - "Самопомощи" и Радикальной партии - другая позиция.

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Такие события Ляшко назвал "фарсом", в котором не хочет участвовать.

"Я не собираюсь руководить коалицией, которая дурит людей", - заявил радикал.

Нардепы решение об отсрочке в силу закона о прокуратуре приняли. За проголосовали 249 депутатов. Документ, принятый еще 14 октября прошлого года, вступит в силу аж 15 июля 2015 года.