Координатором коалиции в ВР стала Юлия Тимошенко
04:09, 22 апреля 2015Политика
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Вместо лидера Радикальной партии Олега Ляшко координатором парламентской коалиции стала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Координатором коалиции в ВР стала Юлия Тимошенко / Фото УНИАН
Ляшко ушел с должности в знак протеста против отсрочки закона о прокуратуре, говорится в сюжете ТСН.
Политик обвинил коалицию в голосовании за это решение силами "олигархических групп", тогда как у двух фракций большинства - "Самопомощи" и Радикальной партии - другая позиция.
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Такие события Ляшко назвал "фарсом", в котором не хочет участвовать.
"Я не собираюсь руководить коалицией, которая дурит людей", - заявил радикал.
Нардепы решение об отсрочке в силу закона о прокуратуре приняли. За проголосовали 249 депутатов. Документ, принятый еще 14 октября прошлого года, вступит в силу аж 15 июля 2015 года.
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