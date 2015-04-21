Ляшко решил сложить полномочия координатора парламентской коалиции

Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко на заседании Верховной Рады заявил, что слагает полномочия координатора парламентской коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время рассмотрения в сессионном зале законопроектов о прокуратуре.

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Ляшко назвал то, что происходит в сессионном зале, “блефом и обманом”. По его словам, “рассказывают о реформе прокуратуры, а голосуют за законы, которые фактически реставрируют прокуратуру Януковича”.

“Я не буду принимать участия в этом фарсе, поэтому я делаю официальное заявление о сложении полномочий координатора Совета коалиции”, - сказал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля Ляшко стал координатором парламентской коалиции, сменив на этом посту первого заместителя председателя фракции “Народный фронт” Андрея Тетерука.