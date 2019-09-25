"Я никому ничего не должен": Зеленский об "обещании" расследовать дело Байдена

Президент подчеркнул, что Украина является независимой страной, и он не может давить на генерального прокурора.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина - независимая страна, и он не давал обещаний расследования каких-то конкретных дел Генеральной прокуратурой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил в начале встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя дело, в котором фигурирует сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантер.

Президент подчеркнул, что Украина является независимой страной, и он не может давить на генерального прокурора.

«Я никому не звонил, ни новому генеральному прокурору, я не просил его (расследовать определенное дело - УНИАН), я не давил на него», - подчеркнул глава Украинского государства.

«Я никому ничего не должен.... Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина - независимая страна. Вы сами знаете, что у нас новый (генеральный прокурор Украины) Руслан Рябошапка - очень хороший, честный человек: "западник", с образованием, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела, какие здесь могут быть обещания?», - добавил Зеленский.

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«У нас есть много действительно важных вопросов - вы знаете, это дела, которые очень важны для каждого украинца - это Иловайск, это Майдан, это коррупция, о которой говорил президент Трамп», - отметил президент Украины.

Как сообщал УНИАН, в обнародованной стенограмме телефонного разговора президентов США и Украины говорится о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена.

«Другое дело, в отношении которого ведется много разговоров, - это сын Байдена, что Байден остановил судебное преследование, и многие люди хотят узнать об этом. Поэтому все возможное, что вы сделаете с генеральным прокурором, будет замечательно. Байден ходил вокруг и хвастался, что он остановил судебное преследование, поэтому, если вы сможете посмотреть на это... Это звучит ужасно для меня», - отметил Трамп.

При этом Зеленский якобы пообещал, что после назначения в Украине нового генерального прокурора это дело будет изучена, и официальный Киев будет работать над этим расследованием.