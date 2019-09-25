В Украине вступил в силу закон об импичменте президента

Накануне закон был опубликован в официальном парламентском издании «Голос Украины».

В Украине сегодня, 25 сентября, вступил в силу закон «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)».

Соответствующая информация размещена на сайте Верховной Рады.

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Накануне этот закон был обнародован в официальном парламентском издании «Голос Украины». Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщал УНИАН, 10 сентября Верховная Рада приняла закон «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» (№ 1012).

Законом предусматривается возможность смещения президента с поста в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления.

Законом определено, что основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов от конституционного состава Верховной Рады Украины (то есть более 226), подписи которых не отзываются.

ВР большинством голосов народных депутатов от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного. О принятии такого решения председатель ВР срочно сообщает президенту Украины и председателю Конституционного Суда Украины.

Далее законом предусмотрено создание специальной временной следственной комиссии, избрание специального прокурора и специальных следователей. Среди требований к специальному прокурору, специальным следователям есть, в частности, наличие высшего юридического образования и не менее десятилетний стаж работы в должности прокурора и/или следователя. Народные депутаты Украины могут быть избраны специальным прокурором или специальными следователями, если они соответствуют требованиям, установленным законопроектом.

Специальная временная следственная комиссия создается в течение тридцати дней со дня инициирования импичмента, а члены ее избирают председателя, заместителя председателя и секретаря, которые не могут быть членами одной депутатской фракции (депутатской группы).

Законом определены порядок деятельности и полномочия специальной временной следственной комиссии. Комиссия может решать вопрос о проведении экспертизы и привлекать специалистов для исследования и оценки доказательств, определять двух или более представителей от специальной временной следственной комиссии и поручать им присутствовать при проведении указанных экспертиз и исследований и установлении их результатов, а также приглашать и заслушивать в качестве свидетелей любых лиц из числа граждан Украины (кроме судей и судей КСУ), которые могут сообщить об обстоятельствах, послуживших основанием для инициирования импичмента.

В законе определены полномочия специального прокурора специальной временной следственной комиссии и специальных следователей специальной временной следственной комиссии. Согласно законопроекту, по результатам проведенного расследования специальных следователей составляют проект заключения специальной временной следственной комиссии и подают его на одобрение специальному прокурору.

Согласно закону, президент Украины может иметь защитника (защитников в количестве не более пяти).

Законом определено, что специальная временная следственная комиссия при наличии соответствующих оснований готовит заключение об обвинении президента Украины, которое подписывают специальный прокурор, специальные следователи, председатель и секретарь специальной временной следственной комиссии. Вместе с заключениями и предложениями члены специальной временной следственной комиссии - народные депутаты Украины вносят на рассмотрение Верховной Рады проект соответствующего постановления ВР.

Пленарное заседание Верховной Рады, на котором проходит рассмотрение заключений и предложений специальной временной следственной комиссии, является открытым. Может быть и закрытое, если ВР решит, что заключения и предложения специальной временной следственной комиссии или приложенные к ним документы и материалы содержат информацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну.

В законе предусмотрено, что президент Украины соглашается со всеми пунктами обвинения, а народные депутаты Украины, которые вносили представление об инициировании импичмента, не возражают против этих пунктов обвинения и не имеют к ним дополнений, обсуждение по этому вопросу не проводится, председательствующий на пленарном заседании объявляет о переходе к тайному голосованию по пунктам обвинения и осуществлению дальнейших процедур. Если президент Украины соглашается только с отдельными пунктами обвинения или не соглашается ни с одним из пунктов обвинения, изложенных в проекте постановления ВРУ об обвинении президента Украины, внесенном народными депутатами Украины - членами специальной временной следственной комиссии, дальнейшее обсуждение проводится по тем пунктам обвинения, с которыми президент Украины не согласился, а также тем, которые не нашли отражения в предложенном проекте постановления Верховной Рады.

Если президент Украины не явился без уважительных причин на пленарное заседание Верховной Рады или отказывается лично давать объяснения, отвечать на вопросы, ВР проводит рассмотрение заключений и предложений специальной временной следственной комиссии без его участия.

В законе определен порядок принятия решения об обвинении президента Украины. Им предусмотрено, что решение Верховной Рады об обвинении президента Украины принимается тайным голосованием путем подачи бюллетеней. Тайное голосование по проекту постановления Верховной Рады об обвинении президента Украины, включенному в бюллетень для тайного голосования, проводится отдельно по каждому пункту обвинения. Постановление ВРУ считается принятым в целом с теми пунктами обвинения, за которые проголосовало не менее двух третей народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, то есть не менее 300 народных депутатов.

Также предполагается, что в случае принятия постановления, ВРУ большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава также принимает постановление об обращении в: Конституционный Суд Украины для проверки дела и получения его заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте; Верховный Суд для получения его заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления.

В то же время в случае непринятия решения Верховной Рады об обвинении президента Украины председательствующий на пленарном заседании ВР объявляет о прекращении процедуры импичмента.

В случае получения заключений Конституционного Суда Украины и Верховного Суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада тайным голосованием путем подачи бюллетеней принимает постановление о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента. Постановление ВРУ о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента считается принятым, если за него проголосовали не менее трех четвертей народных депутатов Украины от конституционного состава ВР.

Предполагается, что с момента объявления председательствующим на пленарном заседании ВР о досрочном прекращении полномочий президента Украины в связи со смещением его с поста в порядке импичмента на период до избрания и вступления на пост нового президента Украины обязанности президента Украины исполняет председатель Верховной Рады.

В то же время, в случае непринятия ВРУ постановления о смещении президента Украины председательствующий на пленарном заседании объявляет о прекращении процедуры импичмента, объявляет о прекращении полномочий специальной временной следственной комиссии, а также от имени Верховной Рады в письменной форме извиняется перед президентом Украины.

Законом предусмотрено, что отставка по собственному желанию президента Украины, в отношении которого инициирован импичмент, является основанием для прекращения процедуры импичмента на любой стадии, а также для закрытия соответствующих производств в КСУ и Верховном Суде.