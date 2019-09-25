Партия Медведчука отправляет в ПАСЕ своего члена, несмотря на демарш Украины

В «ОПЗЖ» добавили, что будут искать «самую краткую дорогу к миру».

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что будет делегировать своего члена на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы, несмотря на демарш Украины.

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Заявление опубликовали на официальном сайте политической силы.

В партии, в частности, отметили, что не будут уклоняться «от выполнения своего долга перед украинским народом. Несмотря на позицию партии власти, мы делегируем своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ».

В «ОПЗЖ» добавили, что будут искать «самую краткую дорогу к миру».

Как сообщал УНИАН, делегация Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ из-за возврата России.

Справка УНИАН. В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма. В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России много членов ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила действующий механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ без введения каких-либо санкций. В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.

1 июля Комитет Верховной Рады (VIII созыва) по иностранным делам поддержал решение о приостановке участия украинской делегации в работе ПАСЕ до выполнения российской делегацией ряда условий относительно заложников и прекращение преследования крымских татар.