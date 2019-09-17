Определился состав новой украинской делегации в ПАСЕ (список)

В нее вошли 12 депутатов, большинство из которых от "Слуги народа".

Стал известен новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. В нее вошли 12 депутатов, большинство из которых от "Слуги народа".

Об этом на своей странице сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, который стал одним из членов делегации.

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От "Слуги народа" в делегацию вошли Бардина Марина, Мережко Александр, Мария Мезенцева, Забуранная Леся, Кальченко Сергей, Елизавета Ясько, Овчинникова Юлия; от "Оппозиционной платформы - За жизнь" - Левочкина Юлия; от "Батькивщины" - Сергей Соболев, от "Европейской солидарности" - Алексей Гончаренко; от "Голоса" - Василенко Леся; от депутатской группы "За будущее" - Дмитрий Лубинец.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи в связи с аннексией Крыма.

В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию "Усиление процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования". Из-за этого механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, был отменен. 26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. “За” соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, “против” - 62, 15 “воздержались”.

Делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ решили досрочно покинуть летнюю сессию из-за возвращения делегации РФ в Ассамблею.