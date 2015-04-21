Из-за бюрократии Украина осталась без 3,6 км бастионов из США, которые могли бы защищать Мариуполь - СМИ

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель программы Hesco-TMM Игорь Стокоз.

По его словам, в течение этого времени 11 контейнеров с 3,6 км бастионов находились в порту, а МВД и Нацгвардия проводили бюрократические процедуры. В результате 20 апреля компания отправила бастионы в Саудовскую Аравию в связи с нарушением сроков.

Мариуполь не получит бастионы Хеско. Два месяца МВД и НГУ футболяли нас между собой, решали что и как. Заместитель мини... Posted by Igor Stokoz on 21 квітня 2015 р.

"Они были зарезервированы для Нацгвардии, в начале февраля после демонстрации (министр Арсен) Аваков и (его заместитель Сергей) Чеботарь, которые были на полигоне заявили, что они срочно нужны в Мариуполе. ... Вчера компания Хеско сообщила, что в связи с тем, что мы нарушили уже все сроки, они аннулировали нашу квотейшн и отправили бастионы саудитам. Теперь быстро не получится, потому что новую партию изготавливать нужно определенное время. Но я не уверен что у нас что-то получится с МВД", – заявил Стокоз в комментарии "Украинской правде".

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Как известно, Аваков в феврале принял участие в презентации и испытании бастионов на полигоне в Новых Петровцах. После этого он заявил, что такие бастионы нужны Украине.

"Я думаю, что мы будем с компанией Hesco и с ребятами, которые будут выпускать это на территории Украины, сотрудничать. И сделаем это очень быстро", – говорил он тогда.

Hesco Bastion Inc является поставщиком фортификационных сооружений для минобороны США, Великобритании, сил НАТО и ООН.