"Я упал, мне очки искали": Рищук рассказал свою версию конфликта с депутатом райсовета

Евгений Рищук сообщил, что написал в полицию заявление на Романа Чухалова.

Депутат Херсонского областного совета Евгений Рищук, который ночью стал участником драки, говорит, что сам является потерпевшим и уже обратился в полицию с заявлением о нападении на себя.

Об этом он сообщил "Украинской правде".

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"Роман Чухалов был нанят горисполкомом. Ему заплатили деньги, он должен был крутить музыку. Пришли люди и жалуются, что Рома Чухалов сказал, что он не будет крутить музыку, если 500 гривень в час ему дополнительно в руки не дадут. Я к нему подошел, спросил просто: Роман, тебе же уже все оплачено, чего ты хочешь. Он был уже изрядно пьян, он в больнице вчера был – там, я думаю, подтвердят, что он был пьян. Он начал разговаривать матом. И он на меня набросился. Я упал, есть свидетели", - рассказал Рищук.

В ответ на вопрос, или бил он Чухалова, Рищук заявил: "Я упал, мне очки искали полчаса после этого".

Ночной инцидент депутат считает провокацией и говорит, что если бы он действительно побил Чухалова, "все было бы снято на видео".

Также Рищук сообщил, что написал в полицию заявление на Чухалова. Он обвиняет мужчину в нападении и вымогательстве незаконных денег.

Как сообщал УНИАН, в селе Правые Саги Олешковского района, на празднике Дня села, экс-заместитель главы Херсонской ОГА, депутат облсовета от БПП Евгений Рищук якобы избил депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.