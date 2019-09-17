Конституционный суд уволил Шапталу и избрал нового председателя – источник

Срок полномочий судьи Конституционного суда Украины Натальи Шапталы истекает на этой неделе.

Конституционный суд Украины сегодня на своем заседании уволил с должности председателя суда Наталью Шапталу и избрал новым председателем КС Александра Тупицкого.

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Об этом УНИАН сообщил источник в КС.

По словам собеседника агентства, срок полномочий Шапталы как судьи КС истекал на этой неделе, она подала заявление об отставке, суд ее уволил.

Тупицкий на момент избрания был заместителем председателя Конституционного суда.

Как сообщал УНИАН, Шаптала 14 мая 2019 года была избрана председателем Конституционного суда Украины.