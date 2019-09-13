Зеленский рассказал, о чем говорил с Коломойским (видео)

Зеленский убежден, что Коломойский его услышал.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал журналистам свою встречу с бизнесменом Игорем Коломойским 10 сентября.

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О теме визита Коломойского в Офис президента Зеленский сообщил Украинской правде.

По словам президента, на встрече, в частности, обсуждали вопрос тарифов за коммунальные услуги.

«Все должны жить по правилам. Монополии не будет для всех, в том числе для господина Коломойского. Чтобы он способствовал снижению цен на коммуналку. Все заинтересованные в рыночных ценах. Но мы должны сделать все, чтобы для наших людей было дешевле», – заявил он.

Зеленский убежден, что Коломойский его услышал.

10 сентября состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В Офисе президента тогда заявили, что говорили о ведении бизнеса и поднимали вопросы энергетической сферы.