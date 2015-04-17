Аваков советует попросить охраны всем, кто боится за свою жизнь

Об этом он сообщил в Facebook.

«Что касается боящихся и жалующихся на угрозы, ложно и реально: уполномоченные лица милиции обратились с предложением - немедленно явиться в МВД для обеспечения охраны господину Гордиенко, выдвигающего коррупционные обвинения и самому являющимся объектом коррупционного расследования», - заявил Аваков.

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Также, по его словам, МВД примет меры в связи с жалобами экс-депутата от ПР Елены Бондаренко на угрозы, которые ей поступали через Facebook.

«Бывшему нардепу Елене Бондаренко, пожаловавшейся на угрозы, присланные ей в фейсбуке: МВД немедленно примет меры, в случае, когда она предоставит факты такой переписки с угрозами», - отметил Аваков.

«Не на картинке, а в реальном носителе - в рамках расследования по ее заявлению будут совершены все необходимые меры по обеспечению ее прав и свобод. А по отношению к угрожавшему приняты меры реагирования. Е.Бондаренко ждут в городском главке милиции», - объяснил он.

«Все, кто боится за свою жизнь, являясь носителем опасной для кого-то информации - советую немедленно обратится в МВД или прокуратуру. Дать показания, получить охрану, облегчить свою вину, если она есть. Если негодяи вас использовали раз, не значит, что нужно позволять использовать вас вечно, и манипулировать даже фактом вашей жизни и смерти», - подчеркнул министр.