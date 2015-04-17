Регионалка Бондаренко заявляет, что ей угрожали

Скриншот с сообщением угрожающего содержания она выложила на своей странице в Facebook, передает ТСН.

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"Вот и работа для СБУ и МВД. Угрозы в мой адрес. Пишу заявление и отправлю заказным. А нашему фейсбучному Арсену Авакову и Фейсбука будет достаточно. Ловите, расследуйте. Пока вас не отправили с позором в отставку", - написала Бондаренко.

Вот и работка для СБУ и МВД. Угрозы в мой адрес. Пишу заявленіе и отправлю заказным. А нашему фэйсбучному Арсен Аваков ... Posted by Elena Bondarenko on 16 апреля 2015 г.

Однако, по словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, "испуганная" Бондаренко никакого заявления так и не написала. Соответственно, предполагает советник, она не воспринимает всерьез угрозы в свой адрес.