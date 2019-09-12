Балух подаст иск против России в ЕСПЧ

Балух уточнил, что подготовка пакета документов для подачи в ЕСПЧ по его делу ведется с 2016 года.

Освобожденный из российского заключения украинский активист из Крыма Владимир Балух будет подавать иск в Европейский суд по правам человека против России.

Об этом он сказал в комментарии Крым.Реалии.

Балух уточнил, что подготовка пакета документов для подачи в ЕСПЧ по его делу ведется с 2016 года.

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«Там уже много документов подано в ЕСПЧ. Но этот процесс продолжается, ничего еще в этом плане не завершено, была беседа с «Хельсинской группой по правам человека». Мы работаем вместе с ними в этом направлении. Мы подали первые документы еще до декабря 2016 года, еще по поводу той статьи 319 (Статья 319 УК РФ. «Оскорбление представителя власти»), по которой меня судили еще до того, как я попал за решетку. Собираем все документы, фиксируем, мы договорились, что я немного отойду, и мы закончим работу», - сказал он.

Напомним, 26 сентября Торжоцкий межрайонный суд Тверской области России должен рассмотреть жалобу адвокатов освобожденного из российского заключения украинского активиста Владимира Балуха из-за его постоянного пребывания в штрафном изоляторе российской колонии.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября 2019 года между Украиной и РФ состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате "35 на 35". Среди украинцев, которые вернулись домой, – политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух, Александр Кольченко, Роман Сущенко, Николай Карпюк, Станислав Клих, Павел Гриб, Евгений Панов, Артур Панов, Эдем Бекиров, Алексей Сизонович, а также захваченные Россией у Керченского пролива 24 моряка.