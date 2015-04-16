Эксперт назвал Бузину и Калашникова "ритуальными жертвами" на алтарь российской пропаганде

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал глава Правления центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

«Эти убийства (Калашникова и Бузины - УНИАН) связаны с тем, чтобы они были оперативно использованы президентом РФ Владимиром Путиным на его пресс-конференции. Убийства произошли прямо перед «прямой линией» Путина и были использованы им для подтверждения тезиса о якобы политическом терроре в Украине», - отметил эксперт.

По убеждению Фесенко, убили людей, которые в действительности не имели никакого большого веса в нынешней оппозиции, в каком-то протестном движении, но они были пророссийскими фигурами и даже скандально известными. «Поэтому возникает такое подозрение, что и Калашникова, и Бузину сделали некими ритуальными жертвами на алтарь российской пропаганде, чтобы якобы подтвердить обвинения в политическом терроре в Украине», - добавил политолог.

«Надо было Путину дать конкретные, имеющиеся доказательства во время его пресс-конференции. Безусловно, это лишь подозрения, но стечение этих обстоятельств дает основания для таких выводов», - считает он.

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«Если бы Калашников был уж таким ключевым свидетелем в преступлениях против Евромайдана, причастным к организации титушек, его бы уже давно убрали, но он больше исполнитель, он организатор только на определенном уровне, он не был ключевой фигурой в плане организации титушек по всей стране, у него было определенное задание по Киеву, я думаю, и все. Я, честно говоря, к этой версии, что его убили как ключевого свидетеля, отношусь с сомнением. Я больше склоняюсь к версии, что эти убийства - это часть большого пиар-проекта российских спецслужб для того, чтобы продемонстрировать, что в Украине якобы существует политический террор», - аргументирует эксперт.

«Это все сделано для российских зрителей, но чтобы и напугать Европу, потому что должен состояться саммит Украина-ЕС (27 апреля - УНИАН), к нам должны приехать лидеры ЕС, и вот такие показательные убийства - это способ дискредитации Украины. Все эти убийства очень четко укладываются в определенный пиар-план, определенную пиар-стратегию, которую могут реализовывать российские спецслужбы», - отмечает Фесенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 13.20 в Киеве в районе ул. Дегтяревской двое неизвестных в масках застрелили журналиста Бузину. 15 апреля экс-депутат Олег Калашников был расстрелян у дверей своей квартиры в Киеве.

Милиция возбудила уголовные дела по ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).