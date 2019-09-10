Украина представит НАТО проект новой стратегии нацбезопасности

Вице-премьер Кулеба проинформировал Альянс о готовности Украины увеличить свой вклад в проведение операций под руководством НАТО.

Украина представит Североатлантическому Альянсу проект новой Стратегии национальной безопасности с целью получения соответствующих рекомендаций и предложений.

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Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил представителям НАТО в штаб-квартире Альянса, сообщается на Правительственном портале.

Вице-премьер-министр проинформировал представителей Альянса о готовности Украины увеличить свой вклад в проведение операций под руководством НАТО.

Он также сообщил собеседникам о разработке проекта новой Стратегии национальной безопасности Украины. Украина намерена представить этот документ союзникам с целью получения соответствующих рекомендаций и предложений.

Во время встреч стороны также договорились о продолжении практики совместной военной подготовки, включая стажировку военнослужащих ВМС Вооруженных Сил Украины на кораблях ВМС государств - членов НАТО.

Также Кулеба подтвердил, что проблематика гендерного равенства остается важным направлением работы правительства и является важной составляющей реформ. Вице-премьер-министр пригласил специального представителя генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Клэр Хатчинсон, которая участвовала во встрече, посетить Украину.

Стороны также обсудили вопросы подготовки визита Североатлантического совета НАТО в Украину в конце октября.

«Президент Зеленский определил, что реформа Вооруженных Сил Украины, и вообще оборонного сектора должна осуществляться в соответствии с лучшими мировыми стандартами. Поэтому сегодня в НАТО мы говорили об очень практичных вещах: как Альянс может помогать Украине стать сильнее, и о том, как Украина может помочь Альянсу. Евроатлантический курс Украины остается неизменным, и визит является одним из подтверждений этого», - прокомментировал Кулеба результаты встреч.